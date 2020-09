Toeschouwer zijn in deze Ronde van Frankrijk, het is niet zonder risico. Gisteren werd een wielerfan het slachtoffer van een energiegelletje, dat onder de volgwagen van Trek-Segafredo belandde. Het goedje spatte uiteen op de toeschouwer, die als compensatie naar een shirt van de ploeg hengelde. De wielerploeg kon er aan de eettafel hartelijk mee lachen, maar ging in op het verzoek en gaf een gelletje als toetje.