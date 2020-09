Vandegoor: "Tussen de regels heeft Bernal gezegd dat hij opnieuw wil genieten op fiets"

"Twee jaar geleden stond hij aan de zijde van Chris Froome. Hij was toen eigenlijk al de betere, werd de openbaring van die editie en lokte sympathie uit met zijn lief gezicht. Vorig jaar werd hij lastminute opgeroepen nadat hij de Giro niet kon rijden door een sleutelbeenbreuk. Hij overtrof toen Geraint Thomas. Dat kwam ook een beetje uit het niets . Dit jaar moest het. Dat is andere koek."

"Ik denk dat Bernal de mentale factor ook heeft onderschat. Tussen de regels door heeft hij al gezegd dat hij opnieuw wil genieten van het fietsen. Ik denk dat de druk op zijn schouders immens is geweest omdat hij titelverdediger is en het dit jaar van moeten was."

"Ze spreken enkel eufemistisch over de toekomst en dan blijft het dus speculeren. Te veel getraind tijdens de lockdown? Rugpijn? Dat kan, maar daar werd tot nu niet over gesproken. Gisteren dan opeens wel. Hij zou daardoor een andere zithouding hebben moeten aannemen. Er was ook sprake van kniepijn."

Egan Bernal stapte vlak voor de Tour al af in de Dauphiné. Toen sprak hij van rugklachten, maar waarom hij de Ronde van Frankrijk verlaat, is totaal niet uitgesproken. "Ik vind het opvallend dat er in het officiële bericht van Team Ineos geen reden voor zijn opgave wordt gegeven", zegt Christophe Vandegoor.

"Opgave Bernal is een beetje wielergeschiedenis"

Over de reden van zijn mindere vorm is het speculeren, maar een zekerheid is dat zonder een flitsende Bernal Team Ineos de Tour niet zal winnen dit jaar. "De opgave van Bernal is in die zin wielergeschiedenis omdat er voorlopig een einde komt aan de dominantie van Team Ineos (vroeger Sky)."

"Froome vertrekt en zal nooit een 5e Tour winnen bij Ineos. Thomas is 35 jaar. Behalve in 2014, toen Froome uitviel en Nibali won, was er dominantie in de Tour van de Britten. Daar moeten ze eens over nadenken. Ook mentaal stralen ze minder uit."



"Manager Dave Brailsford was altijd alomtegenwoordig. Nu heb ik hem amper gehoord en gezien. Dat heeft ook met corona te maken, maar de man die het altijd zo kon uitleggen, is samen met zijn team onzichtbaar."

"De oorzaak is natuurlijk gewoon dat het team niet sterk genoeg is. Kwiatkowski is nog goed, maar ook over zijn top en heeft net als Boasson Hagen al zo hard moeten werken de laatste jaren. De eeuwige Van Baarle en Rowe zijn goed, maar Martin en Jansen zijn bij Jumbo-Visma beter op het vlakke."

"De trein bergop van Jumbo-Visma is veel sterker dan Amador, Castroviejo en Kwiatkowski. Met de val van Sivakov hadden ze pech en Carapaz is pas laat opgeroepen. Dan krijg je de indruk dat hun team een 7,5 of 8 op 10 is, terwijl het team van Jumbo-Visma 9,5 op 10 is."