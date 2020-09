Troeven van de dag: klassementsmannen moeten kleur bekennen in koninginnenrit

De Tour stevent af op een tweestrijd tussen Primoz Roglic en Tadej Pogacar en dus kunnen we niet anders dan de Sloveense kemphanen op te nemen in ons kwartetje azen van de dag.

Concurrentie voor de dagzege mogen we verwachten van de Colombiaan Miguel Angel Lopez, die op de Grand Colombier al 4e was en gisteren ook nog eens vlot het sprintje won bij de favorieten. Ook Richie Porte lijkt als een goeie wijn beter te worden met de jaren. Kan de 35-jarige Australiër in zijn 10e Tour zijn eerste ritzege binnenrijven?

Als joker gaan we voor de Brit Adam Yates. Die droeg deze Tour een aantal dagen de gele trui, maar tuimelde in de Pyreneeën in het klassement. Als nummer 5, op meer dan 2 minuut van Roglic, zal hij als derde hond misschien kunnen profiteren van de Sloveense tweekamp.