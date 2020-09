Titelverdediger Egan Bernal komt vandaag niet meer aan de start

Egan Bernal werd deze Tour door Ineos uitgespeeld als absolute kopman, maar kon nooit zijn vormpeil van vorig jaar etaleren. Afgelopen weekend verloor hij op de Grand Colombier meer dan 7 minuten, zijn Tour was daar in feite al afgelopen.

Woensdagochtend, enkele uren voor de start van de moordende 17e etappe, laat Ineos weten dat de 23-jarige Colombiaan uit de Tour stapt. "Hij zal nu focussen op zijn herstel van de Tour en zijn doelen voor de rest van het seizoen bijstellen", zegt Ineos.

Manager Dave Brailsford van Ineos: "We hebben deze beslissing genomen in het belang van Egan. Hij is een echte kampioen die ervan houdt om te koersen. Hij kan in de toekomst nog vaak de Tour rijden. Op dit moment vinden we het verstandig dat hij uit de koers stapt."

Egan Bernal zelf reageert teleurgesteld na zijn opgave. "Dit is uiteraard niet hoe ik mijn Tour had willen beëindigen", zegt de Colombiaan. "Ik ben het er wel mee eens dat dit in de huidige omstandigheden de juiste beslissing is. Ik heb veel respect voor de Tour en ik kijk al uit naar de toekomst."