Snelders ziet nog hopen werk bij AA Gent: "11 eilandjes op een veld"

"Maar voor de rest onthouden we toch veel negatieve elementen. De ploeg is op zoek naar zichzelf. Er zijn geen automatismen, de spelers voelen elkaar niet aan. Het zijn 11 eilandjes op een veld. Ze creëerden geen enkele degelijke doelkans, geen enkele goede combinatie."

"De kwalificatie voor de volgende ronde is een feit. Het was een ongelofelijke ramp geweest als de Europese ambities nu al gefnuikt waren. De eerste haalbare klip omzeilen is gelukt."

"In de tweede helft moest de Oostenrijke doelman geen bal pakken. Dat zegt genoeg. Gent moet opnieuw in volle opbouw, want het vertrouwen is ver zoek. Er hangen nog veel kopjes naar beneden en het is niet gemakkelijk om dat recht te zetten."



"Ook de defensie was heel wankel. Ze voelen elkaar niet in. Ze gaven een onzekere indruk en waren heel zwak in het uitvoetballen. Het leek alsof ze voor de eerste keer samen speelden. Een spiegelbeeld van de hele ploeg. Een gebrek aan zelfvertrouwen is typisch voor een ploeg die niet draait."