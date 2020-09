Sep Vanmarcke: "Lopez is één van de renners die altijd onderschat worden"

"Pogacar is gekraakt, Roglic niet"

De strijd van man tegen man kon De Vries wel bekoren. "Het was geweldig om te zien. Het gat was uiteindelijk te groot voor Pogacar, maar ik vind het wel heel mooi hoe hij tot op het einde gestreden heeft. Roglic heeft het nu wel laten zien en een mentale tik gegeven aan Pogacar."

Ook Sep Vanmarcke ziet het niet meer foutlopen voor Roglic. "Hij heeft de mentale overwinning behaald. Hij was niet sterker dan Lopez, maar dat hoefde ook niet. Hij heeft zijn dichtste belager op achterstand kunnen zetten, ook al was het maar een paar seconden. Pogacar is gekraakt en Roglic niet."

"De Tour is natuurlijk pas beslist in Parijs", trapte Marijn de Vries een open deur in. "Ik denk niet dat de voorsprong van Roglic nu genoeg zekerheid biedt voor een Tour-overwinning. Er hoeft maar iets te gebeuren als een lekke band of een valpartij. Maar zonder ongelukken is het wellicht wel binnen voor Roglic."

"Lopez is al meer dan een vaste waarde"

Miguel Angel Lopez won niet alleen de koninginnenrit, hij sprong in de stand ook naar de derde plaats. De 26-jarige Colombiaan kan zondag voor de derde keer als derde eindigen in een grote ronde. Twee jaar geleden lukte hem dat ook al in de Giro en de Vuelta.

"Hij is één van de renners die altijd onderschat worden", zegt Sep Vanmarcke. "Hij was niet naar voren geschoven als kandidaat voor het podium, maar hij heeft het dik verdiend. Hij is nu op weg naar zijn derde podium in een grote ronde, dan is hij al meer dan een vaste waarde. Toch wordt hij soms nog vergeten in het lijstje favorieten."

Maar een potentiële rondewinnaar ziet Ken Vanmarcke, ploegleider bij Education First, niet in Lopez. "Ik heb het gevoel dat hij iemand is zoals Rigoberto Uran die best vaak op het podium zal staan, maar ik vrees dat er altijd wel een iets betere tijdrijder zal tussen zitten."

Lopez volgt in de stand op 1'26" van Roglic. Moet Astana nog iets proberen? "Als er één ploeg is die het durft, dan is het Astana wel", zegt Ken Vanmarcke. "Maar donderdag ligt de laatste zware klim op 32 kilometer van de finish, dus waar rijd je dan naartoe?



"Ik denk ook dat iedereen vanaf nu voor zijn plaats in de top 10 zal vechten. Alles zal op slot gaan."