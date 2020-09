Sekswinkel EasyToys mag niet op truitjes FC Emmen van Nederlandse bond

FC Emmen vatte de Eredivisie aan met een blanco shirt, omdat het nog op zoek is naar een hoofdsponsor. EasyToys uit Veendam bood zich aan, maar die deal lijkt niet door te gaan.

De Nederlandse voetbalbond vindt het "niet gepast om op wedstrijdkleding sponsoruitingen te tonen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie".

"Hierbij houdt het bestuur rekening met het feit dat het voetbal voor jong tot oud toegankelijk is en moet zijn", aldus de KNVB, die de sponsordeal verbiedt.

FC Emmen lijkt niet van plan om er zich zomaar bij neer te leggen. "We zijn verbaasd en ontdaan over de afwijziging", klinkt het. "We beraden ons over het vervolg. We zijn niet van plan om een partij die hoofdsponsor wil worden, te laten vallen."

Het feit dat FC Groningen al een tijdje een sponsordeal heeft met EDC, het moederbedrijf van de Veendamse sekswinkel, roept vraagtekens op . Op de reclameborden in Groningen prijkt wel de naam EasyToys. Volgens de KNVB is er voor reclame op de boarding geen toestemming nodig, maar op shirts wel.