Primoz Roglic: "57 seconden niet voldoende? Het is nooit genoeg"

Pogacar: "De Tour is nog niet voorbij"

Tadej Pogacar vocht voor wat hij waard was, maar kon Roglic niet volgen op de Col de la Loze. De achterstand op zijn landgenoot bedraagt nu bijna een minuut, maar Pogacar geeft de strijd nog niet op.

"De Tour is nog niet voorbij. Donderdag staat een zware etappe door de Alpen op het programma en er is ook nog de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles."

"Er kan nog vanalles gebeuren. Ik kan het podium nog verliezen, ik kan tweede blijven. Ik zal het wel proberen, we zullen zien. Het zal afhangen van hoe ik recupereer, de benen zullen spreken. Ik ga alleszins mijn best doen."

Pogacar kon pas in de slotfase het tempo van Roglic niet meer volgen. "Die slotklim was echt brutaal. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Ik kwam nog dicht op Primoz, maar daarna lukte het me niet en verloor ik wat tijd. Maar ik moet tevreden zijn, want ik word derde in zo'n etappe. Ik verlies wat seconden, maar ik moet tevreden zijn over vandaag."