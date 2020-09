Philipsen en Gilbert: "We willen ons leven niet riskeren in Luxemburg"

Na de 1e rit in de Ronde van Luxemburg was er al heel wat protest bij de renners over de veiligheid en de 2e rit bracht geen beterschap. De geparkeerde auto's langs het parcours en het opkomende verkeer waren een doorn in het oog van het peloton. Een neutralisatie tot aan de plaatselijke ronde was het logische gevolg.

"Het was opnieuw heel gevaarlijk in de Ronde van Luxemburg. Op een bepaald moment kwamen er zelfs nog auto's uit de tegenovergestelde richting gereden. Dat is er echt over. We beslisten daarom samen te stoppen", zei Philippe Gilbert (Lotto-Soudal).

"Ik vond dit een mooi initiatief. Koersen met auto's die in tegenovergestelde richting komen, is heel gevaarlijk. Wij zijn hier om te sporten en te werken en niet om onnodige risico's te nemen."