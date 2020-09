Nederlander Bas Tietema brengt een muzikale ode aan jarige Van Aert

Verjaren in de Tour is voor Wout van Aert waarschijnlijk een "once in a lifetime experience" nu deze in september valt. Zijn 26e verjaardag kon Bas Tietema dan ook niet laten passeren zonder er een YouTube-filmpje aan te wijden.

In samenwerking met Lucas Hamming bracht de Nederlander een ode aan onze landgenoot op muzikale wijze. Met een oorwurm als resultaat. Samen met reporter Sammy Neyrinck trok Tietema gisteren ook op pad om verjaardagswensen te verven op een van de beklimmingen. Ze kregen de goedkeuring van de jarige Van Aert met een dikke duim.