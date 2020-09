Mwema: "Proberen door te stoten tegen Tenerife, maar wordt niet makkelijk"

Waar staat Oostende op dit moment? "We hebben al een vrij fatsoenlijk ritme opgepikt. We speelden 4 oefenmatchen, al was dat niet tegen ploegen van het kaliber van Tenerife. Zij speelden enkele dagen geleden nog een oefenwedstrijd tegen Real Madrid. Ik vermoed dat Tenerife al op volle toeren zal draaien."

"Het is inderdaad een raar gegeven", zegt Oostende-speler Jean-Marc Mwema bij Sporza. "Beide ploegen zijn ook veranderd. Er zijn spelers vertrokken en nieuwe spelers gekomen. Zo gaat dat in basketbal. Spelen met de ploeg van vorig seizoen, zoals in het voetbal, is bij ons onmogelijk."

Even resumeren: Oostende plaatste zich dit voorjaar voor de 1/8e finales van de Champions League. Tegen de Spaanse topclub Tenerife verloor Oostende de 1e match, voor eigen volk won de kustploeg de 2e partij. De beslissende 3e wedstrijd viel vervolgens in het water door het coronavirus. Het is die match die vanavond gespeeld wordt in Tenerife.

"Onze kansen? Het is een voordeel dat er geen publiek is. Maar de Spaanse competitie is sowieso sterk en ik denk dat Tenerife nog een stapje vooruit gezet heeft in vergelijking met vorig seizoen. Het zal niet makkelijk worden, maar we gaan wel proberen om door te stoten. We spelen om te winnen."

"Zelf zijn we toch weer wat jonger geworden, maar ik heb wel een goed gevoel bij de ploeg. De bal gaat goed rond en we creëren veel assists voor elkaar. Defensief zijn we jammer genoeg nog niet op het niveau van vorig jaar. En met onze nieuwe center erbij, die in enkele trainingen al een goede indruk gemaakt heeft, denk ik dat we wel een goed niveau kunnen halen. We zullen hem zeker kunnen gebruiken."