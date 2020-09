De koninginnenrit in de Tour was een prooi voor Miguel Angel Lopez en in de strijd voor het geel deed Primoz Roglic een uitstekende zaak. Genoeg stof dus om over na te praten in Vive le Vélo. Karl Vannieuwkerke doet dat vanavond met de gebroeders Sep en Ken Vanmarcke. Marijn de Vries schuift opnieuw aan als analiste.