Kopecky: "Voel me een beetje als Van Avermaet enkele jaren geleden"

"Het was vandaag enorm hectisch", vertelt Kopecky na de 6e etappe. "Er zaten echte scherpe bochten in de laatste 700 meter en dan was het onduidelijk waar de streep precies lag. Gisteren reed ik wel een goede finale, maar Marianne Vos was gewoon sneller. Ze is echt outstanding."

De Giro Rosa duurt nog tot en met zaterdag. "Maar alleen morgen kan het misschien nog op een sprint uitdraaien. Ik ga echt het beste van mezelf geven. Het is hier nooit echt vlak en dus wordt de groep al flink uitgedund op weg naar de finish. Dus ik ben altijd blij als ik de finale haal."

"Maar de laatste twee ritten zijn echt bergetappes. Vrijdag stap ik er dan ook uit. Een extra dag rust voor het BK is mooi meegenomen." Is dat Belgisch kampioenschap haar hoofddoel? "Het is zeker een doel. Ik ga om te winnen, maar het heeft daar nog nooit echt meegezeten voor mij."

Het WK in Imola laat Kopecky aan zich voorbijgaan. "Het parcours is echt heel zwaar. Met het oog op de klassiekers past het ook echt niet in mijn programma. Daar wil ik top zijn."