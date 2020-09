Kopecky bijt opnieuw in het zand tegen Vos in Giro Rosa

Marianne Vos had haar zinnen gezet op een 3e ritzege in de Giro Rosa en liet haar ploeggenotes de etappe weer hard maken op de heuvels onderweg. Zo kwam een deel van de andere sprintsters in de problemen op de 97 kilometer tussen Torre del Greco en Nola.

In de sprint had Vos weer de beste papieren en ze stelde niet teleur. De Nederlandse heeft in haar carrière nu al 28 ritzeges in de Giro Rosa geboekt.

De Britse Hannah Barnes (Canyon Sram) spurtte naar de 2e plek, Lotte Kopecky - gisteren nog goed voor de 2e plaats - vervolledigde het podium.