Jurgen Van den Broeck: "Het wordt lastig voor Pogacar om die minuut nog dicht te rijden"

Primoz Roglic zit na de koninginnenrit nog iets steviger in het geel. Tadej Pogacar volgt nu al op 57 seconden. Jurgen Van den Broeck denkt dat de strijd beslecht is. "Het zal heel moeilijk worden voor Pogacar om Roglic nog uit het geel te rijden. Roglic is iemand die niet snel plooit."

"Roglic heeft het ook perfect getimed. Hij is nog steeds in goede vorm en kan dat aanhouden tot aan de tijdrit van zaterdag. We zullen daar ook wel een kleine strijd krijgen, maar het wordt heel lastig voor Pogacar om daar die minuut nog dicht te rijden."

"Vandaag moest iedereen zijn kaarten op tafel gooien. Voor Pogacar was het het moment om wat van zijn achterstand goed te maken en dan zaterdag nog iets te proberen. Nu zal het heel moeiljk worden."

En dus borrelt de vraag op: waar heeft Pogacar het laten liggen? In de waaieretappe naar Lavaur waar hij meer dan een minuut verspeelde? "Als dat niet gebeurd was, dan hadden we een heel andere wedstrijd gekregen. Maar dan zou Roglic misschien ook veel agressiever gekoerst hebben."

"Nu was dat niet nodig en moest hij zijn voorsprong gewoon behouden en niet nodeloos energie verspillen. Als Roglic zijn kans zag zoals vandaag kon hij even prikken en proberen extra tijd te nemen."