Hoe overleven sprinters de Alpen? "Rekenen met de vermogenmeters"

Niet alleen voor de dagzege wordt vandaag strijd geleverd, ook in de achtergrond wordt er vaak gevochten om binnen tijd binnen te komen. "Je berekent hoeveel je op de cols mag verliezen. Het voordeel van de vermogenmeters is dat je weet hoeveel je moet trappen om binnen tijd binnen te komen."

De Buyst: "Ewan had het al paar keer lastig, maar we hebben het telkens gered"

Caleb Ewan bezorgde Lotto-Soudal al 2 ritzeges en kan in Parijs zijn totaal van 3 van vorig jaar nog evenaren. Maar de Australiër maakte geen geweldige indruk bergop de voorbije dagen.

"Gisteren loste hij iets te vroeg. Dat is al een paar keer zo geweest. Maar tot nu toe hebben we het onder controle", zegt zijn loods Jasper De Buyst.

"Vandaag wordt wel een moeilijke dag, al is de aanloop nog vrij vlak. Dat is morgen anders, wanneer het de hele tijd op en af is. We starten met de overtuiging dat we erdoor zullen geraken. Hij heeft het al een paar keer moeilijk gehad en het telkens gered."

Mocht Ewan het niet halen, overweegt De Buyst om er dan zelf ook uit te stappen? "Het heeft weinig zin om dan nog anoniem voort te rijden. Ewan heeft onze ploeg licht gegeven. Hij heeft 2 ritten gewonnen en kan nog voor een 3e zorgen."