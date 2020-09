Emma Meesseman en co genekt door buzzer-beater van ex-speelster

Met nog minder dan 6 seconden op de klok had Washington een 84-82-voorsprong. Na een time-out vond Skylar Diggins de vrijstaande Shey Peddy, die in de allerlaatste seconde een driepunter door de ring joeg: 85-84 voor Phoenix en exit titelverdediger Washington.

De titelverdediger speelde goed en had op een bepaald moment zelfs een voorsprong van 13 punten. Maar in de 2e helft ging Phoenix op en over de Mystics met een 17-0-tussenspurt. Toch kwamen de Mystics weer op voorsprong in het slot, onder meer dankzij een belangrijke steal en lay-up van Emma Meesseman (18 punten).

Het sprookje van Shey Peddy

Het verhaal van Shey Peddy is opmerkelijk. De spelverdeelster speelde vorig seizoen bij de Washington Mystics, waar ze aan het einde van het seizoen een baantje kreeg in de technische staf toen er voor haar geen plaats meer was als speelster.

Julie Allemand krijgt plaatsje in All-Rookie Team

Voor Julie Allemand zat het WNBA-seizoen er al enkele dagen geleden op, maar de Belgian Cat kregen wel nog leuk nieuws uit de VS. Na haar sterke debuutseizoen bij Indiana is Allemand opgenomen in het All-Rookie Team, met de beste 5 nieuwkomers dit seizoen in de WNBA.

Allemand scheef WNBA-geschiedenis door als eerste "rookie" gemiddeld meer dan 8 punten, 5 assists en 4 rebounds per wedstrijd te laten noteren. Ze was ook de enige rookie die in elke match in de basis stond en met een gemiddelde van 5,8 assists per wedstrijd deed slechts één speelster beter.

Allemand krijgt in het All-Rookie Team het gezelschap van Crystal Dangerfield (Minnesota), Satou Sabally (Dallas), Chennedy Carter (Atlanta) en Jazmine Jones (New York). Dangerfield (16,2 punten en 3,6 assists per wedstrijd) werd verkozen tot Rookie of the Year.