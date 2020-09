Egan Bernal: "Ik moest naar mijn lichaam luisteren, opgeven was de enige keuze"

Afgelopen zondag gingen de klassementsambities van Egan Bernal in rook op toen de 23-jarige Colombiaan in de rit naar de Grand Colombier meer dan 7 minuten verloor. Daags na de rustdag haspelde hij nog de 16e rit naar Villard-de-Lans af, maar vanochtend liet Ineos weten dat de titelverdediger uit de Tour stapte.

Bernal geeft nu op Twitter wat meer uitleg bij zijn opgave. "Het mag vreemd klinken, maar ik heb genoten van elke kilometer in deze Tour. Hoe pijnlijk het ook was. Ik heb het met volle overtuiging gedaan, want dit is mijn werk en mijn passie."

"Ik heb mijn lichaam tot het uiterste gedreven, maar op een bepaald moment zei mijn lichaam dat het genoeg was. De enige en beste optie was om naar dat signaal te luisteren. Ik moest aan mijn gezondheid denken en de Tour verlaten, ook al rijd ik met nummer 1."

"Dit is nu eenmaal het leven en het wielrennen. Ik wil iedereen bedanken die mij steunbetuigingen gestuurd heeft. Ik hou van jullie!"