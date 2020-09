Debusschere offert zich op voor Coquard en eindigt zelf buiten tijd: "De nek was af"

Met gebogen hoofd en de bezemwagen op zijn achterwiel finishte Jens Debusschere bijna 43 minuten na winnaar Lopez op de Col de la Lose. Buiten tijd en dus meteen het einde verhaal voor de Belg van B&B Hotels.

"Op de Madeleine zat ik vrij rustig in de groep met Sam Bennett, maar Bryan (Coquard) had het lastig en ik heb op hem gewacht", doet Debusschere het verhaal van zijn etappe. "Zonder hem kunnen we hier toch niet veel doen, want wat is een lead-out (de rol van Debusschere) zonder sprinter?"

"In de vallei heb ik er alles aan gedaan om hem dichterbij te brengen. Maar aan de voet van de slotklim was de nek af bij mij. Dan is hij met mijn goedkeuring vertrokken. Het was over."

"Uiteindelijk heeft Bryan het nog gered. Hij heeft wel pijn aan zijn knie, maar wordt elke dag beter. Hij heeft nog 2 kansen."

"Het is jammer dat ik zo dicht bij Parijs moet vertrekken", zegt een geëmotioneerde Debusschere. "Maar het is niet anders. Ik ben naar de ploeg gekomen om in dienst te rijden van Bryan en dan moet je er alles voor doen."