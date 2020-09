Dave Brailsford (Ineos): "Af en toe heb je een trap in de ballen nodig"

Her en der was te horen dat Bernal te véél getraind heeft in de voorbereiding. "Ik denk het niet. Als het stof gaan liggen is, moeten we alles nog eens grondig onderzoeken, maar dit lijkt mij onwaarschijnlijk. Het klopt dat hij veel volume heeft getraind, maar tegen een lage intensiteit."

Tussen de lijnen door laat Brailsford verstaan dat het eerder een mentaal probleem is. "Ik ben nog altijd overtuigd dat zijn vorm goed was. Hij kwam met hoge verwachtingen naar de Tour, maar hij is nog altijd maar 23. Er is niet alleen het fysieke maar ook het mentale aspect."

"Alles zag er nochtans goed uit", zegt manager Dave Brailsford aan Sporza. "Maar plots haalde hij zijn normale niveau niet meer en daarna was hij helemaal leeg. We hebben de rustdag nog afgewacht, maar gisteren voelde hij zichzelf niet."

Het was al een tijdje duidelijk dat het scheef zit bij Ineos, maar bij het Britse team leefde de voorbije weken wel nog de hoop dat Egan Bernal in de Tour veel zou kunnen maskeren.

"Wiggins zou tijdens de rust al van mening veranderen"

Wiggins zei onder meer dat mocht Brailsford een voetbaltrainer geweest zijn hij al lang ontslagen was. "Ik ken Brad goed en kan hem appreciëren. Hij geeft zijn mening altijd met humor. Maar je moet dat met een korreltje zout nemen. Volgende week zegt hij al iets anders. Hij zou bij de rust al van mening veranderen. Voor de start van de Tour was hij het ook eens om Froome en Thomas niet mee te nemen. Nu natuurlijk niet meer."

"Ook Geraint was tijdens de Dauphiné nog niet goed genoeg. Hij moest opnieuw opbouwen om top te kunnen zijn in de Giro. Dat lijkt te lukken. Ik ben nog altijd tevreden met die 2 beslissingen."

"Chris was gewoon niet op niveau. Hij heeft dan wel veel ervaring, maar je moet het toch op de fiets laten zien en ik denk niet dat hij daar een bijdrage had kunnen leveren."

"Wout van Aert is de Man van de Match"

Maar Brailsford is ook niet te beroerd om de hand in eigen boezem te steken. "Ik heb de voorbije jaren veel applaus gekregen toen het goed ging. Nu het niet zo goed gaat, neem ik ook mijn verantwoordelijkheid. 100%."

"We doen nu voor de 11e keer mee aan de Tour en hebben 7 keer gewonnen. Af en toe heb je eens een trap in de ballen nodig. Die krijgen we nu."

"Wij zijn nu niet langer de ploeg die uitgedaagd wordt, maar de uitdagers. Dat zorgt voor extra energie."

Gelukkig is er voor Brailsford nog genoeg om van te genieten in de Tour. Zoals: Wout van Aert. "Hij is de Man van de Match. Hij doet me denken aan Kwiatkowski, die ook Sanremo en de Amstel won en sterk was in de bergen in de Tour."

"Hij is een plezier om te zien. Ik hou van zijn gedrag en hoe hij op de fiets zit. Het is een echte renner. Het is ook goed voor de sport. Niets beters voor ons dan een sterke tegenstander."