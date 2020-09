Atletiekbobo Lamine Diack moet 2 jaar cel in voor corruptie

Lamine Diack zwaaide van 1999 tot 2015 de plak bij de Wereldatletiekbond (IAAF). In 2016 kwamen de onfrisse praktijken van de voorzitter aan het licht en moest hij aftreden.

Diack was de spil in een dopingschandaal: hij liet Russische atleten, die eigenlijk een dopingschorsing zouden moeten uitzitten, toe in competitie, in ruil voor een smak geld. Hij deed dat naar eigen zeggen om de financiële gezondheid van de IAAF te handhaven.

Volgens de openbare aanklager verdween zo ongeveer 3,45 miljoen euro in de zakken van de atletiekbobo. Het parket in Parijs had een celstraf van 4 jaar geëist, maar Diack krijgt 2 jaar met uitstel. Hij moet dus 2 jaar de cel in en moet ook een boete van een half miljoen euro betalen.

Ook de zoon van Diack, Papa Massata Diack, werd bij verstek veroordeeld voor corruptie en witwaspraktijken.