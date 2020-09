1B-nieuwkomer Deinze verft Seth De Witte oranje-zwart

Deinze heeft na 3 matchen nog maar 3 punten op zak, maar de ploeg is wel erg ambitieus. Zo haalde de club in het tussenseizoen onder anderen Renato Neto, Ronald Vargas en Siebe Blondelle. En nu komt daar ook nog Seth De Witte bij. Hij moet de gaten in de verdediging bij Deinze opvullen.

Seth De Witte was jarenlang een vaste waarde bij KV Mechelen, maar vorig seizoen verhuisde hij noodgedwongen naar Lokeren. Die club ging failliet en zo zat De Witte zonder ploeg. "SK Deinze kwam de laatste maanden volop in het nieuws als een club met een plan en een uitstraling. Toen ik werd benaderd door deze club heb ik niet getwijfeld”, vertelt de bijna 33-jarige De Witte.

“Met mijn ervaring centraal in de verdediging maar ook in het middenveld kan ik zeker iets bijbrengen. Ik ben mijn conditie steeds blijven onderhouden de voorbije maanden. Ik heb heel veel zin om erin te vliegen en hoop vrij snel volledig klaar te zijn om deel uit te maken van de kern."