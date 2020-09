"Operatie-Aderlass"-proces in München is begonnen: wat moet u weten?

In München is de rechtszaak begonnen tegen de Duitse sportarts Mark Schmidt en vier handlangers voor het toedienen van (bloed)doping aan topsporters. Sportjournalist David Naert legt "Operatie Aderlass" nog eens piekfijn uit.

Hoe kwam Operatie Aderlass aan het licht?

De aanleiding voor "Operatie Aderlass" is de getuigenis van Johannes Dürr, een langlaufer uit Oostenrijk, in een documentaire van de Duitse omroep ARD. Zijn verklaringen hebben het gerecht van Oostenrijk en Duitsland gelijktijdig aan het werk gezet. Op 27 februari 2019 zijn ze binnengevallen tijdens het WK Noordse ski in Seefeld, waarbij iedereen zich die beelden herinnert van Max Hauke, een andere langlaufer uit Oostenrijk, die een bloedtransfusie aan het ondergaan was op zijn hotelkamer. Tegelijkertijd is de Duitse politie in Erfurt binnengevallen in de praktijk van Mark Schmidt, een sportarts die blijkbaar op grote schaal bezig was met bloeddoping. Deze zaak krijgt nu zijn beslag in een proces in München, dat gisteren begonnen is.

Wie staat er terecht?

Mark Schmidt is de hoofdbeklaagde. Hij zou initieel alleen begonnen zijn in 2011, maar een paar jaar later zou hij helpers hebben gehad die de transporten voor hun rekening namen. Daar staan er ook vier van terecht. In totaal verschijnen dus 5 personen voor de rechter. Max Hauke, die op heterdaad betrapt werd, is spijtoptant geworden. Hij heeft meegewerkt met het onderzoek van het gerecht om zo veel mogelijk details te verzamelen tegen Schmidt.

Welke sporten en sporters komen in het vizier?

In totaal meent het gerecht bewijzen te hebben dat er 23 sporters uit 8 verschillende landen betrokken zijn bij Operatie Aderlass. Wat we ook weten, is dat het gros daarvan komt uit het wielrennen en de wintersport, vooral langlaufen. In het wielrennen zijn toch al wat namen uitgelekt. Danilo Hondo heeft ondertussen dopingmisbruik toegegeven tussen 2011 en 2012. En Alessandro Petacchi werd op basis van informatie uit Operatie Aderlass geschorst door de UCI.

Dokter Schmidt heeft zelf een verleden in het wielrennen. Hij is nog als ploegdokter aan de slag geweest bij Gerolsteiner en Milram. Het is op dit ogenblik niet duidelijk welke wielrenners bij hem over de vloer kwamen.

Ook Milan Erzen, de Sloveense manager van Bahrein-Merida, wordt genoemd in het onderzoek. Hij heeft jaren geleden nog Primoz Roglic onder zijn vleugels gehad. Maar dat wil zeker niet zeggen dat er iets niet koosjer zou zijn met Roglic en Tadej Pogacar, zoals Duitse media laten uitschijnen. Daar is geen enkele aanwijzing voor.

Alessandro Petacchi.

Welke straffen zijn mogelijk?

De vraag is of het gerecht alles zal kunnen bewijzen. In het Duitse gerecht is toch te horen dat Schmidt een celstraf tot 15 jaar riskeert. De helpers zouden wellicht met veel kleinere straffen wegraken. Er staan geen atleten terecht in München. In Oostenrijk zijn er wel al wat veroordelingen uitgesproken, in Duitsland niet. De feiten dateren van een aantal jaar geleden. Op basis van de Duitse wetgeving waren die toen niet strafbaar.