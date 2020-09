Ziekenwagenchauffeur die Jungels omverreed, is uit de Tour genomen

De UCI kwam gisteravond met het disciplinaire nieuws: de chauffeur is weggestuurd uit de Tour én kreeg ook een boete.

De man was zelf ook niet goed van wat hij Jungels had aangedaan en trok naar het hotel van Deceuninck-Quick Step. "Die chauffeur stond hier aan ons hotel te trillen op zijn benen", vertelde teambaas Patrick Lefevere.

"Ik zei hem dat hij niet moest wachten op Bob en hem overmorgen (vandaag dus, red) maar eens moest opzoeken bij de start."

"Thierry Gouvenou (parcoursbouwer en technisch directeur van de Tour, red) belde me ook om zich excuseren. Ik zei: shit happens. Jungels is gelukkig niet ernstig geblesseerd..."