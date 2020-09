Voormalige wereldspeler komt Beerschot depanneren

Moritz Fürste komt in Antwerpen de afwezigheid van de Argentijn en olympisch kampioen Lucas Rossi opvangen. De 35-jarige Duitser had vorig jaar een punt gezet achter zijn carrière, voor Beerschot maakt hij (even) zijn comeback.

Fürste is een grote naam in het hockey. Met Duitsland won hij het EK in 2011, het WK in 2006 en de Olympische Spelen in 2008 en 2012. Met zijn club Uhlenhorster won hij 3 keer de Euro Hockey League. En in 2012 mocht Fürste zich de beste speler ter wereld noemen.

Zijn ervaring komt van pas bij Beerschot. Vorig weekend begon het team de competitie met een teleurstellende 1 op 6.