Vluchter Benoot: "Steeds beter, maar moet 100% zijn om met die jongens mee te doen"

Tiesj Benoot kon de besten dan wel niet volgen in de finale, hij is tevreden over zijn stijgende vormpeil. "Dit is positief voor wat nog komen moet."

"Samen met ploegmaat Casper Pedersen heb ik een serieuze inspanning moeten leveren om de sprong te maken naar de kopgroep, want het gat was meer dan een minuut."

"Als het bergop gaat, heb ik nog altijd last, al zat ik wel al tussen mooiere namen. Ik ben gewoon nog geen 100% en dat moet je wel zijn om tegen die jongens mee te doen. Met de benen van Parijs-Nice was ik zeker dichter geëindigd."

"De rustdag heeft me wel goed gedaan. Ik blijf in stijgende lijn gaan. Als ik nog een paar dagen rust krijg, denk ik wel dat het goedkomt."