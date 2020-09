VIDEO: Historisch! Duplantis passeert Boebka met hoogste outdoorsprong: 6,15m

Bekijk de recordsprong:

2020: eerst WR indoor (6,18m), nu WR outdoor (6,15m)

Duplantis verbeterde in februari in Turon (Pol) en in Glasgow (Sch) al het wereldrecord (indoor) met 6,17 en 6,18 meter, waarmee hij 2 centimeter beter deed dan de Fransman Renaud Lavillenie in 2014.

De voorbije weken sprong het wonderkind van een Zweedse moeder en Amerikaanse vader almaar over 6 meter, in Lausanne zelfs 6,07 meter, maar de 6,15 meter wilde maar niet lukken. Tot vanavond.

In Italië, waar Boebka op 31 juli 1994 in het skidorp Sestriere geschiedenis schreef met de hoogste outdoorsprong tot nu. Die hield 26 jaar stand, maar in de Italiaanse hoofdstad deed Duplantis 1 centimeter beter, bij zijn 2e poging.

De Zweed sprong vanavond in 1 keer over 5,45m, 5,70m en 5,80m. Op 5,85m faalde hij 1 keer, maar over 6m was het meteen weer raak. Waarna zijn WR-poging ook lukte, met nog wat overschot. Hij besloot het evenwel daarbij te laten.

Sinds 2000 maakt de Wereldatletiekbond geen onderscheid meer tussen een wereldrecord in- en outdoor. Duplantis: "Daardoor is er wat verwarring, omdat polsstokspringen de enige discipline is die 1 wereldrecord heeft voor in- en outdoor. Ik wilde de hoogste outdoorsprong op 6,15m, zodat er geen verwarring meer zou zijn. Ik heb nu zowel binnen als buiten de hoogste sprong." De Europese en vicewereldkampioen won de 15 meetings waaraan hij dit seizoen deelnam.

Ben Broeders was een bevoorrecht toeschouwer. De hele zomer was de Belg vaak 2e achter Duplantis. Ook nu deed de Zweed het beter, maar de magische avond in Rome straalde ook af op Broeders, die met 5,80 meter zijn Belgische record 4 centimeter hoger zette. De Belg eindigde 2e. (lees voort onder foto en tweets)