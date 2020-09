Sporza-troeven van de dag: gouden kans voor de vluchters en... een Belg?

De etappe naar Villard-de-Lans brengt de renners over 3 forse beklimmingen, met een slotklim van 3e categorie als klapstukje. Marc Hirschi en Maximilian Schachmann toonden de voorbije dagen uitvoerig dat dit gesneden koek voor hen is, al hadden we net zo goed hun ploegmaats Tiesj Benoot of Lennard Kämna kunnen kiezen.

Voor Julian Alaphilippe biedt deze 16e etappe een mooie kans om zijn "ietwat anonieme Tour" (ook al won hij in Nice) nog wat op te blinken. Hij torst alvast de hoop van de Franse natie, nu Bardet out is en Pinot in crisis. Een sterke prestatie vandaag kan voor Alaphilippe misschien de weg plaveien voor een nieuwe bolletjestrui?

De 4e aas van de dag gaat naar Michal Kwiatkowski. Nu het klassement van kopman Bernal om zeep is, mag de Pool wellicht zijn eigen kans gaan. De voorbije dagen liet hij zien de beste renner van Ineos te zijn.

Voor de joker laten we ons meer leiden door ons hart dan ons verstand. De dag van Thomas De Gendt moet er sowieso nog eens aankomen. Vandaag en vrijdag lijken zijn enige kansen op succes.