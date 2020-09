Philippe Gilbert bij comeback in Luxemburg: "Ik wil dit seizoen nog presteren"

Philippe Gilbert stond vanochtend aan de start van de eerste etappe in de Ronde van Luxemburg, met bescheiden verwachtingen na wat hem in de Tour overkomen is.

"Ik heb de voorbije weken thuis veel en goed kunnen werken, maar nog niet echt intensief. Elke dag heb ik tussen de 2,5 uur en 3 uur op de fiets gezeten. Dat zijn niet de grote volumes van normaal, maar het is beter dan niks", vertelde Gilbert net voor de start aan Sporza.

"Dus om nu al te zeggen dat ik competitief ben, dat is wat vroeg. Maar de conditie was goed voor de Tour, dus kan die niet helemaal weg zijn."

"Het seizoen beëindigen was alvast geen optie voor mij. Ik had kunnen stoppen en naar volgend jaar kijken, maar ik wil dit seizoen nog presteren. Er zijn nog mooie klassiekers, met de Amstel, Vlaanderen en Roubaix."

In "normale" omstandigheden zou Gilbert vandaag meteen een gooi kunnen doen naar ritwinst, met een finish die hem op het lijf geschreven is.

"Het is een heel korte etappe, een dikke 3 uur koersen. De aankomst zou me inderdaad moeten liggen. Als ik in topconditie was, zou ik voor de overwinning gaan. Maar ik moet nog even afwachten."