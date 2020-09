Peter Vandenbempt: "Had AA Gent naar de Bosuil gebeld, dan hadden ze alles geweten"

"En: de situatie is nu anders. Ivan De Witte en manager Michel Louwagie zeggen: “De trainer moet buiten? Okay, dan zetten we hem aan de deur. Laat het nu maar eens zien tegen Rapid Wien.” De bal ligt nu dus in het kamp van de spelers."

"Maar als je er even over nadenkt, begrijp ik het wel. Het onderstreept het enorme belang van de voorrondewedstrijd in de Champions League tegen Rapid Wien dinsdagavond. Het is "do or die". Als Gent zou verliezen en de Champions League-droom meteen vervliegt, is het pas echt crisis in Gent."

"Er doken steeds meer verhalen op over hoe fout het wel zat tussen de trainer en de spelersgroep, en voor een deel ook binnen de schoot van de club, maar dat AA Gent op dit moment zijn trainer ineens buiten de deur zou zetten had ik niet verwacht", zei Peter Vandenbempt maandag in De Tribune en Extra Time.

Het ontslag onderstreept het enorme belang van de voorrondewedstrijd in de Champions League tegen Rapid Wien. De bal ligt nu in het kamp van de spelersgroep.

"Nu half uit de lucht vallen is niet correct"

"Ik hoorde Ivan De Witte maandag op de persconferentie zeggen dat hij nog nooit zo’n grote weerstand tegen een trainer had gevoeld binnen zijn spelersgroep. Dat is dan een nieuw inzicht van de voorbije dagen, want dat is precies wat Roman Jaremtsjoek na een overigens gewonnen match van AA Gent tegen KV Mechelen voor de interlandbreak al zei. Dat bleek dan toch redelijk gedragen binnen de spelersgroep."

"Ik weet dat Jaremtsjoek verplicht werd na die uitspraken zijn excuses aan te bieden voor de spelersgroep. Hij zei: “Dat is goed. Ik zal dat doen als blijkt dat wat ik heb gezegd niet gedragen wordt door de spelers.” Maar dat bleek natuurlijk niet het geval te zijn. Dus heeft hij dat geweigerd. Dus om nu halvelings uit de lucht te komen vallen, dat vind ik niet helemaal correct."

Hoe kan iemand als Ivan De Witte zich zo vergist hebben bij de aanstelling van Bölöni? Dat is de hamvraag.

Vandenbempt: "Het is een vraag die alleen Ivan De Witte zelf kan beantwoorden. Het kan niet zijn dat ze niet wisten hoe Böloni denkt over voetbal, dat zijn filosofie niet helemaal strookt met het DNA van AA Gent en dat hij op zijn wat gevorderde leeftijd wellicht niet meer zal veranderen."

"De verhalen die naar boven komen: niet te veel beelden bekijken, zelf heel vaak te laat komen op afspraken, de organisatie binnen de club op haar beloop laten, waardoor er nu een soort chaos heerst, en niet al te hard werken... Je kunt de telefoon nemen, even naar de Bosuil bellen en dan zouden ze dat allemaal geweten hebben. Het is dus vreemd dat AA Gent dit allemaal niet wist."

"Maar: Ivan De Witte is iemand die een soort match moet voelen met een

trainer, zoals hij die had met Hein Vanhaezebrouck en Michel Preud’homme."



"Anders dan die wat onbeschofte driftkikker langs de lijn of cynicus op de

persconferentie is Bölöni – zo laat ik me vertellen, want ik heb het zelf

jammer genoeg niet meegemaakt – een fijn man. Hij is een fijne causeur, beleerd en belezen. Je kunt met hem in het zuiden van Frankrijk met een goed glas wijn filosoferen over de grote levensvragen."

"En uiteraard is hij ook iemand die verhalen kan vertellen over voetbal. Hij heeft een geweldige carrière gehad als speler en ook wel als trainer natuurlijk. Dat je je dan laat inpakken, dat kan ik misschien nog een beetje volgen. Al is het dan verkeerd."