KV Mechelen vervangt gevangen voorzitter

Dieter Penninckx is de hoofdaandeelhouder van KV Mechelen. Hij werd vrijdag samen met zijn echtgenote Anja Maes, met wie hij de intussen failliete modegroep FNG (Brantano, CKS, Claudia Sträter, Fred en Ginger, etc.) stichtte, aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen na het schenden van hun voorwaarden.

Penninckx werd opgesloten in de gevangenis, Maes werd onder elektronisch toezicht geplaatst. Vandaag besliste de raadkamer in Mechelen dat Penninckx minstens een maand langer in de cel moet blijven.

"Dieter wordt momenteel hard aangepakt. Of dat terecht is of niet, dat weten we niet", stelt algemeen directeur van KV Mechelen Frank Lagast.

"Op menselijk vlak leven we mee met hem en zijn familie. De situatie van de zaak met FNG en Dieter is echter zo geëvolueerd dat die ook afstraalt op de club. De raad van bestuur besliste unaniem om duidelijkheid te brengen, in het belang van de club."

Er zal een buitengewone algemene vergadering samenkomen binnen de wettelijke termijn met het verzoek om het bestuursmandaat van Dieter Penninckx te beëindigen, zo laat de club nog weten.