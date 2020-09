KRC Genk-voorzitter Croonen: "Ontslag Wolf gaat voorbij de resultaten"

KRC Genk nam zopas afscheid van coach Hannes Wolf na een 5 op 12 en een dramatische nederlaag tegen Beerschot. Voorzitter Peter Croonen gaf uitleg bij Sporza. "Het is een evaluatie die voorbij de resultaten gaat, we misten de chemie en het gevoel dat het tij gekeerd kon worden."

"Te weinig strijd én spel, we zaten tussen hangen en wurgen"

"We moeten heel de tijd evalueren waarnaar we aan het toewerken zijn en de interne analyse was dat we te weinig stabiliteit zagen in ons spel", reageert KRC Genk-voorzitter Peter Croonen bij Sporza. "Er was te weinig strijd enerzijds en te weinig spel anderzijds. Dan zit je tussen hangen en wurgen. En we zagen het niet beter worden. We zagen te weinig het potentieel van deze KRC Genk-kern. We staan toch voor een bepaald type van voetbal, dat we te weinig gezien hebben." "Dan moet je zoeken naar de redenen ervan en natuurlijk is de coach dan de persoon die heel dicht bij dat proces staat. Spijtig genoeg was de conclusie dat we een volledige reset moesten doen. We moesten inschatten waarnaar de curve naartoe ging: omlaag of omhoog." Hoe zag het KRC Genk-bestuur dan dat het omlaag zou gaan? "Ons geloof was niet meer dat Hannes het tij zou kunnen keren. Dan moet je ernaar handelen." "De evaluatie gaat breder dan één wedstrijd. Niet enkel de nederlaag tegen Beerschot. Het is een evaluatie die voorbij de resultaten gaat. Hannes is potentieel een heel goede coach, maar op een gegeven moment mis je de chemie en het gevoel dat het tij gekeerd kan worden."

Als er twijfel is en de bovenhand neemt, wordt het heel moeilijk voor een coach. En dat moment is gekomen. Dan kan je beter de beslissing nemen. KRC Genk-voorzitter Peter Croonen

"Moeten in de spiegel kijken, dit is een zwarte pagina voor de club"

Niet een KAA Gent-verhaal dus, waar er meteen ruis op de relatie zat tussen coach en spelers. "Hannes heeft heel graag gewerkt bij onze club en we gaven hem alle ruimte en ondersteuning. Er was zeker geen ruis tussen de club en de coach." "Maar een coach die niet wint, krijgt spelers die vinden dat ze moeten spelen. Dat is nu eenmaal zo in een sterke kern. Maar dat is zeker niet het probleem. Het is meer een globale analyse van heel veel factoren, waar de conclusie is dat deze coach het niet meer kan omkeren." "Ik geloof heel hard dat je zwart-wit moet denken in een coach-discussie. Een grijze zone is een voorbode van een heel moeilijke periode. Als er twijfel is en de bovenhand neemt, wordt het heel moeilijk voor een coach. En dat moment is gekomen. Dan kan je beter de beslissing nemen en werken aan het volgende verhaal." Coach Wolf was nog niet zo lang bij de club. "Een terecht punt van kritiek", weet Croonen. "We moeten in de spiegel kijken. Dit is een collectief falen. Een zwarte pagina voor de club. Het is onze ambitie om lang met een coach te werken, dus het is wel wat contradictorisch om een coach (relatief) snel te ontslagen."

We zoeken iemand die de reset kan doen werken. Dat er een nieuw startpunt komt. In eerste instantie gaat het over vertrouwen en stabiliteit. Een herkenbaar Genk terugbrengen. KRC Genk-voorzitter Peter Croonen

"Nieuwe coach moet voor een reset zorgen"

Wat zou de nieuwe coach dan moeten brengen bij Genk? "In onze omstandigheden moeten we de volgende matchen zo goed mogelijk proberen te spelen. Het heeft geen nut om nu doelstellingen voor het seizoen te bepalen. We moeten proberen om de hoofden te zuiveren en het vertrouwen weer te winnen. Topsport wordt in de hoofden gespeeld." "We zoeken iemand die de reset kan doen werken. Dat er een nieuw startpunt komt. In eerste instantie gaat het over vertrouwen en stabiliteit. Een herkenbaar Genk terugbrengen." Dominico Oliveiri neemt de taken van Wolf voorlopig over. De zoektocht naar de nieuwe coach lijkt nog niet meteen voltooid. "We gaan er onze tijd voor nemen. Kan dat snel, des te beter. Is er wat meer tijd nodig, dan is dat geen probleem", aldus Croonen.