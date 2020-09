Kijk op 3 oktober naar bekerfinale tussen Phantoms Boom en Castors Braine

De finale was oorspronkelijk voorzien op 15 maart in Willebroek, maar werd wegens de coronacrisis uitgesteld. Zaterdag 3 oktober moet het wel lukken in de Kortrijkse Lange Munte.

"Een eerste piekmoment, nog voor de officiële start van de competitie, is toch een apart gegeven", stelt Sven Van Camp, coach van Phantoms Boom. "De voorbereiding en toeleving naar de bekerfinale is anders, maar we zijn niet minder gedreven om Castors het vuur aan de schenen te leggen, integendeel."

"Ik ben heel tevreden dat de wedstrijd toch kan plaatsvinden", aldus Fred Dusart, coach van Castors Braine, dat de Belgische beker al veroverde in 2014, 2015, 2017 en 2019.

"Het zal de eerste officiële wedstrijd zijn sinds maanden, een feest voor het vrouwenbasketbal. Wij kijken er in ieder geval naar uit!"

De bekerfinale is live te volgen op Sporza.