Jarige Van Aert krijgt koekjes van Sporza: "De kok zal er taart van maken"

Carl Berteele ving Wout van Aert aan de finish op met een pakje (droge) koekjes als verjaardagscadeau. "Waarschijnlijk gemaakt bij De Beukelaer in Herentals", zegt de trotse Kempenzoon Van Aert.

"Nu moet ik alleen nog een kok vinden die er koekjestaart van kan maken. Dat zou de max zijn. Dat hebben we vandaag ook wel verdiend, want we hebben genoeg calorieën verbrand. Het was een gecontroleerde rit, maar toch met een pittig einde."

"Zelf hecht ik niet zoveel belang aan mijn verjaardag, maar het is toch niet onopgemerkt voorbijgegaan. Er waren verrassend veel supporters die iets hebben gezongen of geroepen."

"Ik heb mijn verjaardag al 2 keer in Las Vegas gevierd en ook een keer met een cross. Dit is toch iets speciaals, deze zal bijblijven. Het zal nooit meer gebeuren, want de Tour zal niet in september blijven."