Hamburg-speler haalt verhaal bij Dresden-fan na bekerexit, club steunt hem

De 4-1-nederlaag van tweedeklasser Hamburg bij derdeklasser Dynamo Dresden kreeg nog een onaangenaam staartje. Bezoeker Toni Leistner, geboren en getogen in Dresden, ging na de match verhaal halen bij een Dresden-fan in de tribune. Die had hem beledigd, terwijl hij een interview aan het geven was, klonk het. Dresden is nu op zoek naar de bewuste fan.