Diego Ulissi houdt Amaury Capiot van de zege in Luxemburg

In de eerste rit van de Ronde van Luxemburg lag de finish op een helling van iets meer dan een kilometer. Diego Ulissi had het eerder op de dag al geprobeerd in een ontsnapping, maar sloeg uiteindelijk toe in de slotkilometer.

Ulissi reed samen met de Roemeen Grosu weg in de chaotische finale, leek nog bijgehaald te worden door wat overbleef van het peloton, maar maakte het toch af. Capiot kwam nog opzetten, maar kwam te laat om Ulissi nog voorbij te steken.

Voor Ulissi is het de eerste zege van het jaar, nadat hij de afgelopen weken ereplaats na ereplaats behaalde in Polen en Italië. De Italiaan van UAE Team Emirates is natuurlijk ook de eerste leider in de Ronde van Luxemburg.

"Het team heeft hard gewerkt vandaag voor mij en ik kon het gelukkig afmaken met een juist getimede sprint", zei Ulissi. De Belgen moesten tevreden zijn met de ereplaatsen: Capiot werd 2e, Philipsen 5e en Warlop 10e.