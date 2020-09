Daar is de volgende al: Genk neemt afscheid van trainer Hannes Wolf

Het is de kroniek van een aangekondigd ontslag: na een kwakkelende start volgde voor Hannes Wolf de genadestoot op het Kiel. "De clubleiding is van oordeel dat er een reset nodig is om de kentering in te zetten", lezen we op de site van Genk.

"Genk zal de tijd nemen om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer, die van onze ploeg weer een herkenbaar en strijdbaar geheel kan maken." Dominico Oliveiri neemt voorlopig de taken van Wolf over.

Zo komt er een einde aan een regeerperiode van nog geen jaar voor Wolf. Hij nam het roer over van Felice Mazzu, die het ook al niet lang uitzong bij Genk.