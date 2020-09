Cyriel Dessers na afgang Genk: "Ik vind ons niet genoeg een team"

Coach Hannes Wolf bracht nieuwkomer Dessers pas halfweg de 2e helft in de ploeg in de plaats van Onuachu. Vanaf de stip zorgde de spits nog voor hoop met de aansluitingstreffer (3-2), maar een 2e rode kaart deed Genk helemaal dood.

Dessers klinkt hard: "Dit is absoluut een afgang voor de topclub die we zijn. Het gaat niet alleen over vandaag, maar ook over de vorige wedstrijden. Dit was niet goed."

Als de resultaten uitblijven, wordt vaak naar de coach (in casu Hannes Wolf) gekeken. Dessers vindt dat niet terecht: "Eigenlijk niet. Ik vind dat de coach ons dingen geeft om mee te werken. Het is aan ons om dat in te vullen. Op dit moment doen we dat niet genoeg."

"Ik vind ons niet genoeg een team. Zeker als het moeilijk gaat, valt het een beetje uit elkaar. Dat is ons grootste werkpunt. We hebben een jonge groep met echt supergoede spelers, maar we moeten nu écht een groep gaan vormen."

Genk slikte een vroeg doelpunt in de 1e helft en de 2e helft. "Dat zijn dooddoeners. Zeker tegen een ploeg zoals Beerschot, dat een beetje gaat inzakken en op de counter mikt. Daar hebben ze de ploeg voor."

"Ik heb er geen uitleg voor hoe die vroege goals komen. Is dat een gebrek aan scherpte? Neen, want ik heb het gevoel in de kleedkamer dat iedereen wel klaar is. Het is heel moeilijk uit te leggen."