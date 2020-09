Adrie van der Poel: "Mathieu en Wout worden veel te veel met elkaar vergeleken"

"Alaphilippe heeft 3 maanden in zijn kamertje op de rollen gezeten"

"In Nederland en België was het niet zo moeilijk om te trainen, maar in andere landen zoals Spanje en Frankrijk was dat zeer moeilijk. In Slovenië waren ze half mei al aan het koersen met de kampioenschappen. Er is een groot verschil van voorbereiding geweest in de diverse landen."

"De grote verschillen tussen de toppers hebben te maken met renners die heel goed konden trainen en de renners bij wie dat minder goed gelukt is. Julian Alaphilippe is een heel goed voorbeeld. Die heeft 3 maanden op zijn kamertje op de rollen gezeten en dan blijkt dus dat het virtuele fietsen geen goede voorbereiding is op het echte werk."

"Bernal nog niet afschrijven, het is voor veel renners een moeilijk jaar"

het op een bepaald moment 1 tegen 1 is, dan zal blijken wie de sterkste is. Afgaande op wat ik gezien heb, zal Roglic het geel houden. Maar ik hoop dat er nog wat vuurwerk komt de komende dagen, want tot nu vond ik een vrij tamme Tour."

Dat Tadej Pogacar ondanks zijn jeugdigheid zo sterk presteert, verbaast Van der Poel dan weer niet. "Ik was vorig jaar al onder de indruk, dus dit is eigenlijk een logisch vervolg. Het is gewoon de bevestiging van zijn sterke prestaties in de Vuelta vorig jaar."

"Anderzijds is het al zijn derde Tour en hij is nog vrij jong. Ik ben er nooit een voorstander van geweest om renners op heel jonge leeftijd de Tour te laten rijden. Misschien speelt dat ook mee. Maar we moeten hem zeker nog niet afschrijven, want het is een supermoeilijk jaar voor heel veel renners."

Egan Bernal is één van de renners die in deze Tour door het ijs gezakt is. Tot verrassing van Van der Poel. "Ik had verwacht dat Bernal de grootste uitdager zou zijn. Nu komt er wel naar buiten dat hij gigantische trainingsblokken heeft afgewerkt. Dat is toch niet hetzelfde als voorbereidingswedstrijden, waar je veel korter op de bal kunt spelen."

"Van Aert is de grote topfavoriet op het WK"

Natuurlijk kwamen er tijdens de Facebook Live ook een pak vragen over Mathieu van der Poel voorbij. Is hij niet een beetje jaloers op de prestaties van Wout van Aert?

"Ik denk dat ze veel te veel met elkaar vergeleken worden. Iedereen heeft zijn eigen manier van werken en zijn eigen doelen. Mathieu zat dit jaar zeker nog niet te springen om de Tour te rijden. Hij bouwt zijn carrière op een totaal andere manier uit dan Wout. Je moet de keuzes van beiden respecteren."

Nog een verschil: Van Aert rijdt bij een WorldTour-team (Jumbo-Visma), Van der Poel bij een procontinentale ploeg (Alpecin-Fenix). Bij Alpecin-Fenix denken ze wel na over de stap naar de WorldTour, voor Adrie van der Poel hoeft het nog niet.

"Ik zou nog geen WorldTour-licentie aanvragen, maar daar beslis ik niet over. Als je procontinentaal bent, heb je veel meer in eigen handen en kan je rijden wat je wilt rijden. Voor de WorldTour moet er toch een serieuze kapitaalsinjectie komen, want dan ben je verplicht om alle wedstrijden te rijden. Daar hebben we momenteel de ploeg niet voor."



"Mathieu zit heel goed in een team met een ambitieus project. De ploeg doet het fantastisch en neemt ook de tijd om te groeien. 5 jaar geleden sprak ook niemand over Jumbo-Visma. Zij hebben er ook 9 jaar over gedaan. Het is de grote droom van Mathieu en de gebroeders Roodhooft om de ploeg op een gestage manier uit te bouwen."

Mathieu van der Poel focust zich de komende weken op de klassiekers en laat het WK aan zich voorbijgaan. Voor vader Adrie is het duidelijk wie straks de te kloppen man is in Imola. "Ik denk dat de mannen die nu in topconditie zijn over een week ook zullen meedoen. De grote topfavoriet is Wout van Aert."