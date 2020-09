WK 2020: "Van Aert en Van Avermaet zijn kopman, maar de 1e steekt erbovenuit"

Van Aert en Van Avermaet zijn de uitgesproken kopmannen, "alhoewel iedereen wel weet dat er één bovenuit steekt", doelt Verbrugghe op Van Aert, die momenteel ijzersterk op dreef is in de Tour.

"We zullen wel top moeten zijn om mee te spelen. Ik ga er wel van uit dat de ploeg sterk genoeg is. Maar als we een Belgische wereldkampioen willen, zullen we een superdag nodig hebben. Het parcours is zowel voor Van Aert als Van Avermaet op de limiet."

De bondscoach begon zijn persconferentie met een beschrijving van het parcours: "Het is lastig met 5.000 meter hoogteverschil, vrij technisch en smalle wegen. Ik ben het gaan verkennen. Voor ons Belgen is het beter dan Martigny (het bergoord in Zwitserland, waar het door corona niet mocht doorgaan, red)."

Wout van Aert en Victor Campenaerts zijn de mannen voor de tijdrit bij de profs, met Yves Lampaert als reserve als die voldoende in vorm is.

"Klimmen in de Tour is niet te vergelijken met klimmen op het WK"

Na de namen ging Verbrugghe iets dieper op zijn selectie in. Eerst over Van Aert: "Je kunt wat hij bergop doet in de Tour niet vergelijken met het WK. In de Tour rijdt hij tempo op lange klimmen, voor hem is dat eigenlijk een lange tijdrit."

"In Imola wordt het heel technisch, je moet je goed kunnen plaatsen, op het WK krijg je veel meer intensiteit in de beklimmingen dan in een algemene klim in de Tour. Dat is een beetje mijn bezorgdheid: pieken van 16 procent is niet niks."

"Wout en Greg kunnen dat en ze weten ook van elkaar wat ze moeten doen. Dat is het belangrijkste. Ik moet een team aan de start brengen, dat als een blok moet presteren. Het is misschien wel op de limiet, maar we moeten het wel proberen."

Wat is de rol van Stuyven en Naesen op dit zware parcours? "Ik wil mijn plannen niet helemaal lossen, want iedereen luistert mee", liet Verbrugghe het achterste van zijn tong niet zien. "Maar iedereen kent zijn taak en gaat 100 procent akkoord om die zo uit te voeren. In welke rol ze functioneren zullen jullie de dag zelf wel zien. Maar de finale zal voor hen wel te lastig zijn."

Wat waren de knelpunten van de selectieheer? "Het drukke programma van iedereen. Tour, BK, klassiekers, BinckBank Tour. Er zijn renners die neen gezegd hebben, maar ik heb dat perfect kunnen ondervangen met de huidige selectie."

Van Aert zal het BK niet rijden: "Omdat hij na de Tour de tijdrit én de wegrit zal rijden op het WK. Van de rest bekijken we het na de Tour. Het BK kan perfect als intense training in de week voor het WK passen, maar dat zal van geval tot geval afhangen. Wie heeft er nog hard moeten werken op het eind van de Tour?"

Hoe fris zullen van Aert en Van Avermaet nog uit een zware Tour komen? "Dat is een risico dat we moeten nemen. We hebben weinig keuze. Het is een heel druk programma voor iedereen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de sterke WK-mannen uit de Tour of de Tirreno zullen komen. De Tour gereden hebben voor dit WK is dit jaar zeker geen nadeel."