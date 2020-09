Van Den Spiegel: "Signalen dat na Diegem nog veldritten niet zullen plaatsvinden"

In deze aflevering hoort u:

"Niet goed om te zien hoe ASO omgaat met de protocollen"

De Ronde van Frankrijk 2020 is na twee weken een leuk kijkstuk gebleken. Alleen zijn er iets te veel mensen geweest die het van al te dichtbij wouden bekijken. Het aantal mensen dat op sommige plaatsen langs het parcours staat, roept grote vraagtekens op over de veiligheid van renners en het publiek.

Thomas Van Den Spiegel ziet het als CEO van Flanders Classics, dat onder meer de Ronde van Vlaanderen organiseert, met lede ogen aan. "Het is frustrerend als je zelf heel de tijd zelf overlegt en bijna een specialist Covid-protocollen bent geworden, om te zien dat er in de Tour geen rode draad is. De ene dag is er wel publiek, de volgende niet."

"Wat we zagen op de Peyresourde was onaanvaardbaar. De Tour is een beetje het ingangsexamen voor het hele wielrennen. Het gaat dan niet enkel om 2020, maar ook al om 2021. De Omloop Het Nieuwsblad, dat wij organiseren, komt er in februari al aan."

"Zien dat ASO er zo mee omspringt, is niet goed. Koersen voorbereiden is heel anders in deze tijden. Er moet veel meer overlegd worden, er moet zo vaak iets gewijzigd worden en ook financieel is het niet makkelijk. Denk bijvoorbeeld aan de VIP-tenten die er niet kunnen staan."