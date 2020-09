Tiesj Benoot: "Als ik er nog een rit moet uitpikken, zal het morgen zijn"

"Gisteravond was ik wel moe, het was een zware tweede week met 3 à 4 zware ritten na elkaar. Maar ik heb goed geslapen en dat ga ik in de namiddag nog eens doen. Dan hoop ik klaar te zijn voor morgen", vertelt Tiesj Benoot aan Sporza.

"Op persoonlijk vlak had ik tot nu wel iets meer verwacht van mijn Tour. Ik weet wel waarom ik niet 100% rendeer. Ik heb wat last van mijn heup en dat herstelt niet zo snel als je zou willen wanneer je elke dag zo diep moet gaan. Maar het gaat wel de goeie richting uit. Ik hoop net als bij de vorige rustdag een stap vooruit te kunnen zetten."

"Voor de ploeg is het natuurlijk al een heel mooie Tour geweest. We hebben al 2 ritten gewonnen, de sfeer is super. Het is interessant om hier te zijn."