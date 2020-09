Revelatie Marc Hirschi: "Ben zelf ook verrast dat het zo goed gaat"

Hoe gaat het met Marc Hirschi op de tweede rustdag? "Ik ben wat moe en ik heb ook wat last van een verstopte neus, maar dat zal vanavond wel beter gaan. Het is geen corona", lacht de Zwitser.

"Wat de 3e week zal brengen? Dat is ook voor mij afwachten. Ik heb nog nooit zo'n lange rittenkoers gereden. Het wordt mijn eerste 3e week in een koers. Als mijn benen nog goed zijn, zal ik zeker mijn kans grijpen."

"Dat het tot nu toe zo goed verlopen is, had ik zelf ook niet verwacht. Ik was eigenlijk al tevreden om er gewoon te kunnen bij zijn. In de Dauphiné was ik wel heel goed en dat wilde ik graag overdoen in de Tour. Toch heb ik mezelf wel verrast."

Hirschi is bij Sunweb een ploegmaat van Tiesj Benoot. "Hij is heel belangrijk voor mij", zegt de de Zwitser over onze landgenoot. "Tiesj is ook nog jong, maar hij heeft al veel ervaring. Hij kan mij en de rest van de ploeg leiding geven. Tiesj heeft echt een belangrijke rol in ons team."