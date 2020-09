Patrick Lefevere: "Het hoofddoel is nu het groen naar Parijs brengen"

“Dat was een dwaze fout, maar mensen maken fouten. Iemand anders had die drinkbus kunnen aannemen, maar daaraan zie je dat we het niet gewoon zijn om gele truien te verdedigen. Bij Ineos-Grenadiers zie je dat Kwiatkowski 2 eetzakjes aanneemt. We kunnen nog veel leren."

Het contrast met de gele trui van Julian Alaphilippe kan niet groter zijn. Die speelden ze bij Deceuninck-Quick Step wel erg knullig kwijt door een tijdstraf, nadat Alaphilippe in de laatste 20 kilometer nog bevoorrading had aangenomen. Lefevere kan intussen wel lachen met het incident.

Dan moet Bennett natuurlijk wel de Alpen overleven. Zit dat erin voor de Ier? “Hij wordt steeds beter, maar een slechte dag kan altijd. De sprinters hebben het lastig, ze zijn niet gespaard gebleven door het parcours. Maar het is voor alle sprinters hetzelfde, al is Sagan natuurlijk wel een iets completere renner. Hij maakt het ons niet makkelijk, maar wij hem ook niet.”

Bij Deceuninck-Quick Step kunnen ze niet mopperen over de oogst na 2 weken Tour: 2 ritzeges, Julian Alaphilippe 3 dagen in het geel en Sam Bennett in de groene trui. “Het hoofddoel is nu om het groen naar Parijs te brengen, als we naar Parijs gaan natuurlijk”, zegt Lefevere.

"Bernal heeft zijn conditie op zand opgebouwd"

“Het seizoen is zoals een accordeon, het wordt helemaal samengedrukt. Er is geen tijd om te recupereren. De Tour is ook bijzonder zwaar en er staat druk op iedereen. Je koerst bovendien elke dag met een zwaard boven je hoofd. Hoeveel dagen koersen we nog? Gaat het al dan niet doorgaan?”

“Het is te simplistisch om te zeggen dat Bernal overtraind is. Het is veeleer een gebrek aan basis. Als je een huis bouwt, dan moet je het op een goede ondergrond zetten. Die mannen hebben hun conditie eigenlijk opgebouwd op zand, want ze hebben 2 maanden niks kunnen doen.”

Lefevere ziet in de verschillende lockdowns ook een verklaring voor het falen van Egan Bernal in deze Tour. “Iedereen heeft het over die lange trainingsritten van Bernal, maar daarvoor heeft hij ook 2 maanden binnen gezeten. De renners die binnen moesten blijven, hebben toch niet de basisconditie zoals in andere jaren.”

Julian Alaphilippe is dit jaar niet zo sterk als in de vorige Tour. Volgens Lefevere zit de strenge lockdown in Frankrijk daar voor iets tussen. “Hij is één van de echte slachtoffers geweest die het huis niet meer mochten verlaten. Hij zag het ook niet zitten om alle dagen op de rollen te rijden.”

"We willen Jakobsen er graag bij op het eerste trainingskamp"

"Toen probeerde ik hem wat moed in de spreken. Ik heb zelf ooit een zeer zwaar auto-ongeluk gehad en ben meteen weer in een nieuwe auto van de depanneur weggereden. Hij moet zo snel mogelijk weer op de fiets en misschien niet vol mee sprinten, maar het toch proberen."

Of hij opnieuw aan sprinten toe zal komen, is ook voor Lefevere nog een open vraag. "Ik ben bij hem geweest en het was heel confronterend toen hij vertelde hoe hij uit de coma ontwaakt was. Hij dacht echt dat hij ging sterven. Het eerste wat hij zei was: "Zal ik nog wel ooit durven te sprinten?""

"Wij willen Jakobsen er heel graag bij hebben op ons eerste trainingskamp in december. Al was het maar om kleine uitstapjes te doen en weer in de ambiance van de familie te zijn. Misschien kan hij vanaf januari weer trainen, maar dat is nog heel voorbarig."

"Hij heeft in het begin heel veel gerust, want hij had ook een zware hersenschudding. Nu krijgt hij ook af en toe bezoek. Hij moet nu in de mate van het mogelijke revalideren. Hij spreekt wat trager en heeft lang astronautenvoeding moeten krijgen. Nu kan hij weer normaal eten, al is dat met één tand niet evident. Maar hij ziet het wel zitten."

"Groenewegen moet mij de schade terugbetalen"

"Ik ga dat natuurlijk niet doen, maar iemand moet mij de schade terugbetalen en dat is in dit geval Groenewegen. Ik heb met Johnny Maeschalck al een advocaat onder de arm genomen en ik heb nu ook contact met een Poolse advocaat. Het is in Polen gebeurd en moet dus eerst daar afgehandeld worden vooraleer het naar hier mag komen."

En dus neemt Lefevere juridische stappen. "We moeten klacht neerleggen bij justitie om alles te vrijwaren, want Jakobsen heeft volgend jaar een verdubbeling van zijn loon. Als hij niet kan koersen, dan moet ik hem volgens het UCI-reglement in principe niet meer betalen. "

“Als zij een rechtstreeks akkoord willen sluiten met Jakobsen en hij aanvaardt het, dan is het voor mij ook oké. Maar ik denk niet dat dat zal gebeuren, want wij kennen vandaag de schade nog niet.”

Een gesprek met Dylan Groenewegen is er voorlopig nog niet geweest. Alles verloopt via de gebroeders Berkhout, de managers die zowel de belangen van Jakobsen als Groenewegen beheren.

We moeten klacht indienen om alles te vrijwaren, want Jakobsen heeft volgend jaar een verdubbeling van zijn loon.

"Ik zou liever hebben dat Remco het eerst in de Giro probeert"

Ook nog in de ziekenboeg bij Deceuninck-Quick Step: Remco Evenepoel. Hij timmert voorzichtig aan de weg terug. "Iedereen weet dat hij ongeduldig is. Hij is nu al op de rollen aan het rijden, maar mag enkel omwentelingen maken zonder kracht te zetten."

"Na controle of de breuken goed geheeld zijn gaan we de revalidatie opdrijven bij Lieven Maesschalck. Remco dacht dat hij misschien nog de Vuelta kon rijden, maar dat hebben we maar uit zijn hoofd gepraat. Hij heeft toch 25 dagen niet op zijn fiets gezeten en dat is eigenlijk nog altijd zo, want die omwentelingen zijn alleen maar goed om de benen te laten draaien. Hij is toch een heel stuk van zijn spieren kwijt."

Zonder complicaties zal Evenepoel er wel bij zijn op de eerste ploegstage in december. Maar hoe ziet zijn programma voor volgend jaar eruit? Is hij al klaar voor de Tour? “Als je ziet wat er hier in de Tour gebeurt, een 21-jarige jongen doet mee voor de winst. Dan vraagt Remco zich natuurlijk af of hij de Giro moet overslaan en ook naar de Tour moet gaan."

"Ik zou toch liever hebben dat hij het eerst eens probeert in de Giro. Maar we moeten ook kijken naar het parcours. Dit jaar is het parcours van de Giro uitzonderlijk met 4 tijdritten, in de Tour is er nu maar 1."