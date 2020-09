Mathieu van der Poel doet niet mee aan het WK in Imola: "Te zwaar"

De Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout gaf vorige week aan dat Van der Poel nog niet had afgezegd bij hem. De twee hadden een gesprek, het oorspronkelijke WK in Martigny was te zwaar, maar vervanger Imola bood eventueel mogelijkheden. Imola is wel lastiger dan Yorkshire vorig jaar, waar een zegezekere Van der Poel met een inzinking af te rekenen kreeg in de slotronde.

Na zijn demonstratie gisteren in de voorlaatste rit in de Tirreno, de Rit der Muren, met tal van kuitenbijters, stelde de Gazzetta-journalist de Nederlandse kampioen de vraag of dit niet een mooi visitekaartje is voor WK? Waarop die negatief antwoordde: "Ik heb al beslist dat ik niet zal deelnemen."

Waarom niet? "Ik heb met mijn entourage overlegd en het parcours is te zwaar voor mij. Er zijn bijna 5.000 hoogtemeters. Ik concentreer me liever op andere doelen, en in oktober zijn dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix."

"Maar ook mijn thuiswedstrijd de Amstel. Daar wil ik graag een bisnummer doen. Het is geen toeval dat ik in deze Tirreno zo vaak in de vlucht meeging of mij op volle snelheid aan de kop van de groep liet zien. Al dat werk zal nog van pas komen..."