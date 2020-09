Maarten Vangramberen: "Als de schade morgenmiddag meevalt, dan halen we Parijs"

"Als er ploegen moeten vertrekken, kan de Tour in de problemen komen"

Net als op de eerste rustdag worden er vandaag bij de renners coronatesten afgenomen. Pas morgen zullen de resultaten daarvan bekend zijn en zullen we dus weten of het verdere verloop van de Tour in het gedrang komt.

"Als morgenmiddag de schade lijkt mee te vallen, dan halen we zeker Parijs", zegt Maarten Vangramberen vanuit Grenoble. "Het is natuurlijk afwachten wat die massa mensen bovenop de Peyresourde vorig weekend heeft opgeleverd."

"Buiten is de kans op besmetting kleiner. Dokters zeggen ons ook dat de kans op besmetting veel kleiner is als je stil praat. Maar wat doe je dan als iemand op 20 centimeter van je neus aan het brullen is? Dan is er echt wel een kans dat iemand corona heeft opgelopen."

"Dus als er morgen meer dan 3 gevallen in ploegen zouden zijn en er zouden teams moeten vertrekken, dan zou de Tour wel eens in de problemen kunnen komen."

"Maar de ploegen doen natuurlijk ook zelf testen, om niet voor verrassingen te komen staan. Ze communiceren daar niet heel duidelijk over. Ik kan me moeilijk voorstellen dat een ploeg als Jumbo-Visma, waar ze met alles bezig zijn en wetenschappelijk te werk gaan, ook al niet hier en daar testen doet om te zien of ze niet in de problemen komen. Op dit moment denk ik dat de kans dat de Tour Parijs haalt groter is dan dat het niet gebeurt."