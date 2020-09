Lyrische Voeckler: "Van Aert is verbluffend, ooit kan hij de Tour winnen"

Wout van Aert heeft in deze Tour al veel indruk gemaakt. Remco Evenepoel denkt dat Van Aert te veel moet afvallen om een grote ronde te kunnen winnen, maar de Franse ex-renner Thomas Voeckler is lyrisch. "Misschien moet de wetenschap er zich eens mee bezighouden, want die jongen is echt fantastisch."

Evenepoel: "Vrees dat Bernal overtraind is"

"Voor iemand van mijn gewicht is het altijd gek om iemand van 75 à 76 kilogram op kop te zien rijden en om te zien hoe hij er de voormalige Tour-winnaar gewoon afrijdt", zegt Remco Evenepoel in Vive le vélo. "Dat Bernal niet zo goed is, heeft volgens mij nog wel een andere reden. Ik vrees een beetje dat hij overtraind is. Ik zie soms dingen passeren op zijn Strava waarvan ik me vragen bij stel: een paar dagen na elkaar tussen 7 en 8 uur trainen. Kan dat wel goed zijn?" "Maar goed, het is mooi om te zien dat er een Belg is die meedoet diep in de Tour-finales."

Volgens mij heeft Wout van Aert bepaald dat Tom Dumoulin in een ondergeschikte rol getreden is. Michel Wuyts

Michel Wuyts: "Volgens mij heeft Wout van Aert bepaald dat Tom Dumoulin in een ondergeschikte rol getreden is. Op het moment dat Van Aert ment op de Port de Balès beslist Dumoulin: "Oh, dit tempo kan ik niet aan. Dan ben ik het niet waard om kopman te zijn"." "Er zijn in deze Tour 5 superieuren: Hirschi, die het verstandig aanpakt, een paar dagen overslaat en dan toeslaat. Pogacar ook en de andere 3 zitten bij Jumbo-Visma. Van Aert steekt er bovenuit, Dumoulin is ook heel goed en Roglic is steady-state."

Egan Bernal kreeg zondag een ferme tik.

Voeckler: "Van Aert kan op een dag de Tour winnen"