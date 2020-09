Jumbo-Visma: "Van Aert heeft ons al op allerlei vlakken enorm verrast"

"Momenteel voelt hij zich nog heel goed. Hij heeft er vertrouwen in dat hij ook in de 3e week dit niveau kan aanhouden."

"Van de trainingskampen voorafgaand aan de Tour wisten we wel al dat Wout bergop heel sterk was. Maar dan nog is het niet te voorspellen dat hij dat ook 2 weken lang in de cols kan volhouden."

"Wout is een geweldig talent, waarvan er maar heel weinig zijn in de wielersport. En hij blijkt nog veelzijdiger dan we al dachten. Hij kan sprinten en tijdrijden en blijkt nu ook ver in de Tour nog bij de besten voorop te zijn. Dat hadden we een paar jaar geleden zeker niet durven te voorspellen."

Wout van Aert presteert al sinds het wielrennen weer begon na de coronabreak op erg hoog niveau. "Hij verrast me steeds meer, omdat hij dat niveau van begin augustus in de Strade Bianche maar blijft doortrekken, ook nu we de 3e Tour-week ingaan", zegt Heijboer aan Sporza.

"Wout heeft ons op allerlei vlakken enorm verrast"

"Waarschijnlijk hebben zijn prestaties zijn ogen geopend en het heeft onze ogen ook wel weer wat geopend. Met zijn kwaliteiten bergop en in het tijdrijden is het logisch dat hij voor het klassment kan rijden in een ronde van een week, zoals bijvoorbeeld Parijs-Nice."

Wout van Aert heeft tijdens deze Tour ook zichzelf mondjesmaat ontdekt. Zondag zette hij de deur open om in de toekomst op succes te mikken in kleinere rittenkoersen . "Dat lijkt mij een heel realistisch antwoord", reageert Heijboer.

Toch houdt Heijboer nog een slag om de arm. "Wout heeft ons al op allerlei vlakken enorm verrast. Dus ik weet niet wat deze voorspelling waard is. Dit is gewoon hoe wij er op dit moment naar kijken."

"Het is zijn kracht dat hij goed kan sprinten en heel explosief is. Die balans willen we altijd behouden. Als Wout nog meer gewicht gaat verliezen, zal dat altijd ten koste gaan van iets."

"Heel groot fundament gelegd in coronaperiode"

"We hebben een heel groot fundament gelegd en ik denk dat we een heel goeie strategie en aanpak gekozen hebben door niet blind te blijven trainen toen alle koersen wegvielen. We zijn pas echt weer gaan trainen toen we een perspectief hadden en toen waren we klaar om er een schepje bij te doen."

Jumbo-Visma blijkt in deze Tour over de sterkste ploeg te beschikken. Wat is het geheim van de Nederlandse formatie? "Het voordeel van de coronaperiode is dat wij nog veel gerichter en veel langer hebben kunnen werken op basisuithouding", legt Mathieu Heijboer uit.

We zijn niet vanuit het niets zo goed geworden, dat is een trend van de laatste jaren.

"Dit succes komt ook niet helemaal uit de lucht gevallen. Vorig jaar hadden we met onze helpers als George Bennett en Laurens De Plus al de bovenhand, maar stuitten we met Geraint Thomas en Egan Bernal op 2 sublieme kopmannen."



"We zijn niet vanuit het niets zo goed geworden, dat is een trend van de laatste jaren. Vorig jaar hebben we met Roglic de Vuelta gewonnen en nu zetten we vol in op de Tour, met onze beste renners. Als je de Tour wil winnen, moet je geen compromissen sluiten en niet nadenken over andere wedstrijden."



Primoz Roglic' laatst overgebleven concurrent is zijn landgenoot Tadej Pogacar. "Zondag was er lichte teleurstelling dat Primoz het ploegwerk niet kon afmaken, maar Pogacar kon ook nog niet wegrijden bergop. Primoz voelt zich heel goed en gaat met vertrouwen de laatste week in."