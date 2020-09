Emma Meesseman mag op de valreep naar WNBA-play-offs

De Mystics, die het de hele campagne zonder sterspeelsters Delle Donne en Charles moesten doen, beleefden een rotseizoen met de ene nederlaag na de andere. Net op tijd keerden ze evenwel het tij. Ze wonnen een 4e keer op een rij en dat was nodig om concurrent Atalanta, dat ook nog in de running was voor de 8e plek, af te houden.

Het werd een spannende strijd (44-43 bij de rust), maar finaal trok Washington aan het langste eind. Meesseman was in 33 minuten goed voor 14 punten, 7 assists en 3 rebounds.



De play-offs beginnen morgen. Washington neemt het op tegen 5e reekshoofd Phoenix. Alle wedstrijden worden door corona afgewerkt in de WNBA-bubbel in de IMG Academy in Bradenton, in Florida.