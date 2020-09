Djokovic: "Ik wil de bladzijde US Open zo snel mogelijk omdraaien"

Djokovic werd tijdens de eerste set van zijn kwartfinale tegen Pablo Carreño-Busta gediskwalificeerd nadat hij uit frustratie (per ongeluk) een bal op een lijnrechter had geslagen. De vrouwelijke umpire werd geraakt op het strottenhoofd en was even groggy.

"Ik denk niet dat ik het ooit zal vergeten. Het is een van die dingen die je voor de rest van je leven meedraagt", vertelde de nummer 1 van de wereld op een persmoment.

"Het was heel ongelukkig dat ik een umpire raakte op een heel vreemde plaats. Ik had veel spijt dat ik haar deze schok en dit trauma bezorgde, want zij verdiende dit op geen enkele manier."

Djokovic zegt dat hij de umpire opbelde om te vragen hoe het met haar ging. "Ik heb Laura meteen opgebeld om te checken of alles ok was. Dat vond ik belangrijk. Het ging goed, dus dat was een opluchting. En uiteraard heelt de tijd zo'n voorvallen."

De Serviër is een viervoudig winnaar in Rome en botst er mogelijk op Rafael Nadal, de Spaanse gravelkoning die er eveneens Roland Garros voorbereidt.

"Hoe sneller ik weer in competitie treed, hoe sneller ik dit een plaats zal kunnen geven en de bladzijde zal kunnen omdraaien", benadrukte hij. "Ik kan niet beloven of garanderen dat ik nooit meer iets gelijkaardig zal doen in mijn leven. Maar ik ga zeker mijn best doen dat het niet meer gebeurt."